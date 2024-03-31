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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 31 марта: удары в основном по целям в центре сектора

время публикации: 31 марта 2024 г., 08:03 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 08:08
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 31 марта: удары в основном по целям в центре сектора
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 31 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере и в центре сектора. Боевые действия велись в различных районах сектора Газы.

На севере сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели около Кувейтской развязки, к юго-востоку от города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по заводу в Аль-Магази; ЦАХАЛ атаковал цель в Нусейрате; артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в Аль-Бараке, южнее Дир аль-Балаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Дир аль-Балахе.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщал о не менее трех убитых и нескольких раненых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по дому семьи Абу Аун в Аль-Магази, в центре сектора.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 31 марта.

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