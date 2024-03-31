ВВС ЦАХАЛа атаковали штаб "Исламского джихада" во дворе больницы в центре сектора Газы

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что израильские ВВС нанесли удар по оперативному штабу террористической организации "Исламский джихад", который располагался во дворе больницы "Аль-Акса" в районе Дир аль-Балаха, в центре сектора Газы.

В сообщении отмечается, что целями были командир этого штаба "Исламского джихада" и находившиеся в штабе террористы. При этом удар был нанесен так, чтобы уменьшить сопутствующий ущерб.

Больница "Аль-Акса" не пострадала в результате атаки, заявляет ЦАХАЛ.

"Присутствие террористов во дворе больницы является еще одним доказательством систематического использования гуманитарной и медицинской инфраструктуры террористическими организациями в секторе Газы в качестве прикрытия террористической деятельности", – говорится в заявлении ЦАХАЛа и ШАБАКа.

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