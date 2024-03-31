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Израиль

Силы ЦАХАЛа в ночь на 31 марта действовали в Шхеме, Калькилии, Туль-Кареме, Бейт-Лехеме

время публикации: 31 марта 2024 г., 08:16 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 08:23
Силы ЦАХАЛа в ночь на 31 марта действовали в Шхеме, Калькилии, Туль-Кареме, Бейт-Лехеме

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 31 марта действовали в Шхеме (в Балате), в Калькилии (в районе Кафр Саба) и Аззуне, Туль-Кареме и Нур аш-Шамсе, в Бейт-Лехеме, около Дженина (в Силат аль-Харитиии, Аль-Ямуне), около Хеврона (в Ятте, Саире).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 31 марта.

Пограничная полиция действовала в Исауийе и в лагере беженцев Шуафат, на севере Иерусалима.

Утром 31 марта было объявлено, что 27-летний террорист Абу Рида ас-Саади, совершивший вооруженное нападение на 90-й трассе 28 марта и ранивший троих израильтян, сдался израильским военным. О задержании террориста сообщается в тг-канале Амита Сегаля, а также на сайтах Ynet и Walla. Ранее сообщалось, что этот террорист был офицером службы безопасности ПА.

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