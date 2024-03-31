Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 31 марта, температура повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 17-26 градусов, в Тель-Авиве – 16-27, в Хайфе – 20-29, в Эйлате – 22-32, в Беэр-Шеве – 19-30, в Мицпе-Рамоне – 16-23, на побережье Мертвого моря – 21-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-26, в Ариэле – 19-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-32, на Голанских высотах – 18-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 40-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В понедельник-вторник – без существенных изменений. В среду температура понизится, солнечно.