ХАМАС сообщил об аресте 10 "шпионов и провокаторов" спецслужб Рамаллы

В воскресенье, 31 марта, ХАМАС сообщил, что накануне вечером на севере сектора Газы были задержаны 10 сотрудников службы общей разведки Рамаллы. ХАМАС утверждает, что задержанные были засланы в Газу для создания хаоса и подрывной работы среди населения в тылу.

Офицеры и рядовые агенты палестинских спецслужб, как утверждает ХАМАС, получили приказ лично от главы палестинской разведки Маджеда Фараджа.

В заявлении, которое распространил "Палестинский информационный центр", говорится, что эта операция была подготовлена Рамаллой совместно с Израилем, договоренность о ее проведении была достигнута во время встречи представителей палестинской разведки и израильской Службы общей безопасности (ШАБАК), состоявшейся на прошлой неделе в одной из арабских стран.