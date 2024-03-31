Едва не погибший от рук палестинских охотников ястребиный орел Салам стал отцом

Ястребиный орел, спасенный в 2019 году палестинским экологом и прошедший лечение в клинике для диких животных в Рамат-Гане, стал отцом: инспекторы Управления заповедников и парков обнаружили его в гнезде, где растут два очаровательных птенца. Речь идет о семилетнем самце по имени Салам: пять лет назад он был обнаружен раненым на территории палестинской автономии – по всей видимости, в птицу выстрелил дробью какой-то охотник.

Палестинский эколог и защитник природы передал птицу специалистам клиники при "Сафари" в Рамат-Гане для лечения и реабилитации. Из тела орла было извлечено множество дробинок, орла неоднократно оперировали, лечили, а затем его вернули в дикую природу.

Сегодня Салам воспитывает двух птенцов в своем гнезде в горах Западной Иудеи. После лечения на теле орла был прикреплен GPS-трекер, который отслеживает его передвижения в рамках проекта спасения орлов. Израильские специалисты продолжают следить за жизнью спасенного ими когда-то ястребиного орла.

"В Израиле ястребиный орел обычно не гнездится на деревьях, – рассказал инспектор Управления заповедников и парков Эран Крозель. – Еще в прошлом году мы заметили, что Салам проводит много времени в лесной местности, мы подобрались поближе и увидели, что он и его партнерша пытаются свить гнездо среди деревьев. Обычно ястребиные орлы гнездятся на скалах, а не на деревьях, так что Салам это уникальное явление. Подобные примеры гнездования ястребиных орлов встречались на соседнем Кипре, но не у нас в Израиле".

В прошлом году Салам и его партнерша не смогли вывести потомство, возможно, из-за слишком юного возраста партнерши, но в этом году их миссия увенчалась успехом. Израильские специалисты очень долго искали новое гнездо своего любимца, поскольку пара "переехала", и в прошлогоднее гнездо не вернулась. Орнитологи почти сдались, но затем они применили многолопастной дрон, который очень осторожно просканировал деревья и скалы. Новое гнездо Салама нашли примерно в километре от старого. Когда ученые при помощи того же дрона сумели заглянуть в гнездо, они обнаружили в нем двоих птенцов.

Ястребиный орел – хищник, которому грозит серьезная опасность исчезновения в Израиле. Он охотится на голубей, мелких и среднего размера птиц, а также на кроликов, мышей и других мелких млекопитающих. Длина взрослого ястребиного орла – 55-65 сантиметров, размах крыльев – около полутора метра. Орлы растят птенцов вместе, сменяясь – один из родителей остается в гнезде, высиживая яйца или охраняя птенцов, второй охотится. Ястребиные орлы, в основном, моногамны, поэтому орнитологи не удивились, узнав, что Салам остался с той же партнершей.

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