Вновь тревога на севере Израиля: ракетный обстрел из Ливана

В 13:08 31 марта в Малкии (в югу от Кирьят-Шмоны, Верхняя Галилея, около границы с Ливаном) была слышна тревога.

Зафиксирован ракетный обстрел с ливанской территории.

За час до этого тревога "Цева адом" была слышна в Кирьят-Шмоне и Маргалиот. Зафиксированы пуски ракет с ливанской территории.

Ранее ливанские источники сообщали, что со стороны Ливана по посту ЦАХАЛа в восточной части границы было выпущено несколько ракет. Тревоги не было. ЦАХАЛ пока комментариев не дает.