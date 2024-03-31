Вновь тревога на севере Израиля: ракетный обстрел из Ливана
время публикации: 31 марта 2024 г., 13:08 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 13:11
В 13:08 31 марта в Малкии (в югу от Кирьят-Шмоны, Верхняя Галилея, около границы с Ливаном) была слышна тревога.
Зафиксирован ракетный обстрел с ливанской территории.
За час до этого тревога "Цева адом" была слышна в Кирьят-Шмоне и Маргалиот. Зафиксированы пуски ракет с ливанской территории.
Ранее ливанские источники сообщали, что со стороны Ливана по посту ЦАХАЛа в восточной части границы было выпущено несколько ракет. Тревоги не было. ЦАХАЛ пока комментариев не дает.