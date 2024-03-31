В родильном отделении больницы "Шифа" в Газе найдено оружие, ликвидированы террористы. Видео

К операции на территории больницы "Шифа" в городе Газа подключены бойцы разведроты бригады "Нахаль", которые обнаружили оружие и боеприпасы в родильном отделении.

Ранее силы 401-й бригады, морского спецназа "Шайетет-13" и спецназа "Дувдеван" в течение нескольких недель действовали в районе "Шифы". С 17 марта здесь были ликвидированы сотни террористов. С начала операции в этом районе были арестованы более 500 террористов ХАМАСа и "Исламского джихада", обнаружены оружие и боеприпасы.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что бойцы разведроты бригады "Нахаль" в ходе обыска в родильном комплексе больницы "Шифа" обнаружили оружие, спрятанное в подушках и под матрасами пациентов, в потолках и стенах помещения. Здесь были найдены десятки минометных снарядов, взрывные устройства, снайперские винтовки, автоматы Калашникова, пистолеты, взрыватели, патроны и другие боеприпасы.

Во время одного из обысков бойцы столкнулись на лестничной клетке с вооруженными террористами и руководителями террористической организации ХАМАС, произошла перестрелка, террористы были ликвидированы.

Перед началом операции из родильного отделения были эвакуированы женщины, новорожденный, медицинский персонал.