В Ашкелоне в частном доме нашли запрещенных к содержанию ящериц
время публикации: 31 марта 2025 г., 15:17 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 15:17
Полиция и инспекторы Управления природы и парков обнаружили в частном доме в Ашкелоне 11 ящериц, содержание которых в домашних условиях запрещено.
Речь идет о шипохвостых ящерицах, кимберлийских ящерицах и черепаховых ящерицах.
Все пойманные рептилии были переданы инспекторам Управления природы и парков Израиля.
Хозяин дома задержан для дальнейшего расследования.