В Ашкелоне в частном доме нашли запрещенных к содержанию ящериц

Полиция и инспекторы Управления природы и парков обнаружили в частном доме в Ашкелоне 11 ящериц, содержание которых в домашних условиях запрещено.

Речь идет о шипохвостых ящерицах, кимберлийских ящерицах и черепаховых ящерицах.

Все пойманные рептилии были переданы инспекторам Управления природы и парков Израиля.

Хозяин дома задержан для дальнейшего расследования.