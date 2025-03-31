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Израиль

В Ашкелоне в частном доме нашли запрещенных к содержанию ящериц

время публикации: 31 марта 2025 г., 15:17 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 15:17
В Ашкелоне в частном доме нашли запрещенных к содержанию ящериц
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и инспекторы Управления природы и парков обнаружили в частном доме в Ашкелоне 11 ящериц, содержание которых в домашних условиях запрещено.

Речь идет о шипохвостых ящерицах, кимберлийских ящерицах и черепаховых ящерицах.

Все пойманные рептилии были переданы инспекторам Управления природы и парков Израиля.

Хозяин дома задержан для дальнейшего расследования.

Израиль
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