В Ашкелоне раскопана крупнейшая базилика римского периода

В ходе работ по расширению национального парка Тель-Ашкелон археологи Управления древности обнаружили руины крупнейшей из базилик, возведенных в Эрец-Исраэль в период римского владычества, а также театра. В ближайшем будущем эта часть парка откроется для широкой публики.

"Речь идет об огромном здании, состоявшем из трех залов – центрального и боковых. Крышу поддерживали мраморные колонны, высота которых достигала 13 метров. Пол и стены также были из мрамора", – говорят руководители раскопок Рахель Бар-Натан, Саар Ганор и Федерико Кобрин.

По их словам, базилика была возведена в период правления Ирода Великого, часть семьи которого происходила из этого города. В правление Северов здание было перестроено и расширено, с использованием мрамора. Тогда же был построен и театр. При раскопках пола базилики были найдены монеты эпохи Ирода.

В Ашкелоне многие годы находят мраморные блоки, использовавшиеся в строительстве. В общей сложности обнаружено около 200 таких камней. Вес некоторых из них достигает сотен тонн. Они поставлялись морем из Малой Азии. Такая их концентрация в Ашкелоне свидетельствует о богатстве древнего торгового города.

Так, обнаружено множество капителей колонн, на некоторых из них высечен римский орел. Колонны, стоявшие в углах помещений, в сечении были сердцевидной формы. Отметим, что британцы, начавшие здесь изыскания почти 100 лет назад, нашли исполинские статуи богини победы Ники, которая стоит на удерживаемом Атлантом земном шаре, и Изиды, которую здесь отождествляли с богиней удачи Тюхе.

Базилика была разрушена при землетрясении 363 года н.э. Трещины на ее полу сохраняют память о подземных толчках. Место было заброшено, и только после исламских завоеваний здесь возникла "промышленная зона". При ее строительстве использовали камни и колонны базилики. В османскую эпоху римский мрамор пошел на облицовочную плитку.

Реставрация базилики и театра проводится специалистами Управления древностей и Управления национальных парков при финансировании фонда Леона Леви. На первом этапе работ планируется сделать театр действующим. Так, здесь появятся современные сидения. Будут также проложены дорожки, которые свяжут парк в единое целое.