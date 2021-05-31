Ультиматум Шакед и требования партий: преграды на пути создания коалиции

Депутат Кнессета Айелет Шакед ("Ямина") выдвинула ультиматум, согласно которому, если она не получит места в комиссии по назначению судей, то предполагаемое правительство создано не будет.

Шакед требует предоставить ей место, которое предназначается Мерав Михаэли ("Авода"). На это место претендуют также в "Кахоль Лаван".

Ранее Яир Лапид отверг требование Шакед, а сама Мерав Михаэли, согласно источникам в партии "Авода", не намерена уступать свое место в комиссии.

Как сообщает "Кешет", требование Шакед поддерживают Нафтали Беннет, а также глава "Тиква Хадаша" Гидеон Саар.

В блоке противников Нетаниягу склоняются к тому, чтобы отклонить это требование Шакед. В окружении Лапида полагают, что отведение места депутата от коалиции в комиссии представителю правого крыла правительства, даст возможность прийти к соглашению.

Напомним, что четыре из девяти членов комиссии представляют политическую систему. Комиссию возглавляет министр юстиции, предположительно это будет Гидеон Саар, в ее состав входит еще один министр, и именно об этой должности разгорелся спор. Есть в комиссии и еще два депутата: один представляет коалицию, один оппозицию. От оппозиции в комиссии будет представитель "Ликуда", вероятно Ярив Левин. Предоставление еще одного депутатского места члену Кнессета от правой партии доведет число консервативных политиков в комиссии до трех человек. Если же Шакед удастся также получить там место, правые получат фактически право вето на любые решения комиссии.

Спор о представительстве в комиссии по назначению судей является не единственным препятствием на пути к созданию правительства Беннета – Лапида.

Айелет Шакед, которая займет пост министра внутренних дел, требует также портфель министра развития Негева и Галилеи.

Партия "Кахоль Лаван" требует портфель министра сельского хозяйства.

Вопросы, связанные с повесткой дня общины ЛГБТ. Партия РААМ возражает против внесения этих вопросов в повестку работы будущего правительства. Левые партии на этом настаивают, и ожидается, что РААМ получит свободу голосования по вопросам общины ЛГБТ. Это означает, что все предложения такого рода будут провалены.

По вопросам религии и государства, принято решение не вносить в коалиционные соглашения то, по поводу чего нет консенсуса.

Несмотря на разногласия, в блоке противников Нетаниягу полагают, что удастся прийти к соглашению. 1 июня в 12:00 глава "Еш Атид" Яир Лапид намерен сообщить президенту Ривлину, что ему удалось сформировать правительство. С того момента у Лапида будет ровно неделя, чтобы окончательно сформировать правительство. Если правительство удастся сформировать, его приведение к присяге ожидается 9 июня.