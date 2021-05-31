Шарав в Израиле: медики рекомендуют оставаться в кондиционируемых помещениях

В понедельник, 31 мая, в Израиле будет очень жарко – особенно в горных и южных районах страны. В Иерусалиме температура поднимется до 32 градусов, в Иудее и Самарии – до 34, на Голанских высотах – до 36, в Негеве, на побережье Мертвого моря, на побережье озера Кинерет и в Иорданской долине – до 40, на побережье Средиземного моря – до 32, в Эйлате – до 42.

На фоне южного пустынного ветра (шарав) будет сухо. В Эйлате относительная влажность – 12%, в Негеве – 16-23%, в Иерусалиме, Иудее и Самарии – 12-24%, на севере страны – 9-40%, на побережье Средиземного моря – 26-31%.

К вечеру жара спадет. Влажность повысится. Во вторник ожидается понижение температуры.

Накануне министерство здравоохранения опубликовало предупреждение о жаркой и сухой погоде в течение одного дня. Минздрав просит израильтян ответственно отнестись к своему здоровью, избегать длительного пребывания на солнце, физической активности, не забывать пить воду и, по возможности, находиться в кондиционированных помещениях. В рекомендациях минздрава указывается, что им, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

О правилах поведения в жару также напоминают парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Первым и самым главным правилом, с точки зрения парамедиков, является поддержание водного баланса организма. Израильтянам рекомендуется выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам.

На улице следует избегать нахождения на открытом солнце, чаще отдыхать в тени или кондиционируемых торговых центрах. Следует одеваться по сезону, пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Особенно важно соблюдать эти правила, собирая на улицу детей.

Парамедики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

При походе на пляж следует пользоваться солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты. Не следует находиться на солнце долгое время и загорать после полудня. Лучшим временем для похода на море является утро.

Парамедики категорически не рекомендуют заниматься спортом на открытом воздухе в дневные часы. Тренировки рекомендуется перенести на раннее утро или поздний вечер, снизить физическую нагрузку и при этом не забывать пить.

При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на солнце до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания. В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101.