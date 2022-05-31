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    В Израиле

    "Ликуд" предложил коалиции назначить дату выборов

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    Глава фракции "Ликуд" Ярив Левин предложил коалиции назначить согласованную дату выборов между декабрем 2022 года и маем 2023 года, сообщает журналист телеканала "Решет" Равив Друкер.

    По мнению Левина, у правительства нет шансов утвердить бюджет, и поэтому есть смысл назначить дату выборов. Взамен "Ликуд" пообещал не препятствовать утверждению законов вплоть до выборов.

    В коалиции отклонили это предложение.

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    1 июня Кнессет рассмотрит в предварительном чтении законопроект депутата Эли Коэна ("Ликуд") о запрете на поднятие флагов враждебных государств и организаций в израильских вузах. Руководство коалиции предоставило своим депутатам свободу голосования, однако в МЕРЕЦ заявляют, что потребуют пересмотра этого решения.

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    Одновременно продолжается дискуссия и о законопроекте по распространению действия израильских законов на территорию Иудеи и Самарии. И в оппозиции, и в коалиции придают этому законопроекту огромное значение.Именно поэтому министр юстиции Гидеон Саар заявил, что этот закон станет своего рода экзаменом для коалиции. Как сообщает "Кешет12", в "Тиква Хадаша" проверяют возможные варианты действий на случай провала законопроекта и возможного краха коалиции.

    Согласно опубликованной информации, министр строительства Зеэв Элькин обсуждает с представителями "Ликуда" возможность создания в действующем Кнессете альтернативного правительства .

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