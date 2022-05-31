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    В Израиле

    Суд отклонил просьбу прокуратуры изменить обвинительное заключение по "делу 4000"

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    Суд отклонил просьбу прокуратуры изменить обвинительное заключение по
    Yonatan Sindel/Flash90

    Окружной суд в Иерусалиме отклонил просьбу государственной прокуратуры изменить текст обвинительного заключения по "делу 4000".

    Речь идет о дате встречи, которая состоялась в 2015 году между тогдашним премьер-министром Биньямином Нетаниягу и Шломо Фильбером, который позднее стал генеральным директором министерства связи.

    Эта встреча является одним из главных эпизодов обвинительного заключения, так как, по утверждению следственных органов, именно в ходе этой встречи Нетаниягу дал указания Фильберу положительно относиться к просьбам Шауля Аловича, владельца "Безек".

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    В ходе перекрестного допроса адвокаты Нетаниягу доказали, что встреча состоялась еще до того, как Фильбер был назначен на должность гендиректора минсвязи. Именно это изменение хотели внести представители прокуратуры в текст обвинительного обвинения. Однако суд отклонил эту просьбу.

    "Изменение текста обвинительного заключения, как просит об этом обвинение в настоящий момент рассмотрения дела, противоречит линии защиты, избранной и представленной адвокатами и наносит серьезный удар по возможности обвиняемых защищаться", – говорится в решении суда.

    В то же время суд разрешил добавить свидетелей, которые дадут показания по "делу 1000" (дело о получении экс-премьером незаконных подарков от бизнесменов). Судьи мотивировали свое решение тем, что рассмотрение этого дела в суде еще не началось и свидетельские показания до сих пор не заслушаны. В список свидетелей обвинения добавлены Элинор Мильчен, дочь Арнона Мильчена, Ийян Морис, приближенный бизнесмена Джеймса Паркера, а также Инбар Бленкман, сотрудник бухгалтерского отдела в магазине, где приобретались украшения для Сары Нетаниягу. Представители прокуратуры заявили, что новые свидетели не меняют сути обвинительного заключения.

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    Общее число до сих пор не опрошенных свидетелей обвинения по делам 1000, 2000 и 4000 составляет в настоящий момент 317 человек.

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