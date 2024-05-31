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Израиль

ЦАХАЛ: перехвачен вражеский беспилотник, пересекший границу со стороны Ливана

время публикации: 31 мая 2024 г., 19:08 | последнее обновление: 31 мая 2024 г., 19:08

После сигнала воздушной тревоги, прозвучавшего в Акко, силами ПВО Израиля был перехвачен вражеский беспилотник, пересекший границу со стороны Ливана.

Ранее сегодня истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали военное здание в районе Накура, где была обнаружена группа террористов. Кроме того, в районе Ярун был ликвидирован террорист.

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