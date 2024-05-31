ЦАХАЛ: перехвачен вражеский беспилотник, пересекший границу со стороны Ливана

После сигнала воздушной тревоги, прозвучавшего в Акко, силами ПВО Израиля был перехвачен вражеский беспилотник, пересекший границу со стороны Ливана.

Ранее сегодня истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали военное здание в районе Накура, где была обнаружена группа террористов. Кроме того, в районе Ярун был ликвидирован террорист.