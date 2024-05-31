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Завершились совместные учения израильских и греческих ВВС, проводившиеся в небе Греции

время публикации: 31 мая 2024 г., 21:10 | последнее обновление: 31 мая 2024 г., 21:29
Завершились совместные учения израильских и греческих ВВС, проводившиеся в небе Греции
Пресс-служба ЦАХАЛа

На этой неделе завершились совместные учения израильских и греческих ВВС, проводившиеся в воздушном пространстве Греции.

В ходе учений отрабатывались различные сценарии, включавшие дозаправку в воздухев дневное и ночное время. В учениях принимала участие 120-я транспортная эскадрилья ВВС ЦАХАЛа.

Дозаправка в небе Греции направлена на разрабатывание навыка полетов над незнакомой территорией, такие полеты продемонстрировали профессионализм израильских и греческих пилотов.

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