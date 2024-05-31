МИД Израиля извинился перед королем Марокко за "техническую ошибку" во время телеинтервью Нетаниягу

Во время интервью французскому телеканалу LCI премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу продемонстрировал карту, на которой Западная Сахара не включена в территорию Марокко, и это чуть не стало причиной дипломатического скандала.

Пользователи социальных сетей немедленно отреагировали на то, что они увидели по телевизору: граждане Марокко возмущались, граждане Алжира, страны, поддерживающей повстанцев, насмехались над соседями.

Пресс-секретарь израильского МИДа, отвечающий за работу на арабском языке, направил извинения королю Марокко и правительству, указав, что произошла "техническая ошибка". При этом он подчеркнул, что Израиль не намерен отказываться от признания суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

Отметим, что власти в июле прошлого года Биньямин Нетаниягу направил королю Марокко Мухаммеду VI письмо, в котором признал суверенитет Рабата над территорией Западной Сахары. В послании говорилось, что новая позиция Тель-Авива будет отражена во всех действиях и документах, имеющих отношение к правительству Израиля, она будет доведена до сведения ООН, региональных и международных организаций, в которых состоит Израиль, а также до всех стран, с которыми он поддерживает дипотношения.

В интервью французскому телеканалу LCI Биньямин Нетаниягу рассказал о том, какие усилия предпринимаются израильской армией для того, чтобы в ходе боевых действий избежать гибели мирного населения. "Для нас каждый погибший житель Газы – горе, для ХАМАСа – это стратегия", – сказал Биньямин Нетаниягу.

Нетаниягу напомнил, что нынешняя война была спровоцирована нападением ХАМАСа 7 октября. Говоря о пропалестинских демонстрациях в Европе, он спросил: "Эти люди, которые протестуют против Израиля, где они были, когда миллионы людей были убиты в Сирии, Ираке, Йемене? Где они были? Почему они молчали?"

На вопрос журналиста, говорил ли Нетаниягу с Эммануэлем Макроном после того, как тот высказался в поддержку независимости Палестины, Нетаниягу ответил отрицательно. "Если бы речь шла о создании палестинского государства в пригороде Парижа, с тысячами террористами, рвущихся разрушить Париж и убить французов, президент Макрон говорил бы по-другому", – сказал Нетаниягу.