Подразделения ЦАХАЛа под командованием штаба Южного военного округа и при сотрудничестве с ШАБАКом продолжают военную операцию "Колесницы Гидеона" против террористических организаций по всему сектору Газы.

Накануне в секторе Газы бойцы обнаружили и ликвидировали четырех вооруженных террористов. Также были уничтожены несколько взрывных устройств, заложенных на пути израильских военнослужащих.

Кроме того, посредством беспилотника в квартале Сабра был ликвидирован Халиль Фаруан, боевик ХАМАСа, возглавлявший один из цехом по производству оружия.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки террористических целей по всему сектору Газы. Среди атакованных целей: террористы, военные здания, из которых действовали боевики ХАМАСа, наблюдательные пункты и снайперские позиции.