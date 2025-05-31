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Израиль

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали командира "Хизбаллы", курировавшего ракетные обстрелы

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 31 мая 2025 г., 10:29 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 10:33

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали террориста Мeхаммада Али Джамуля, командира ракетно-артиллерийского подразделения террористической организации "Хизбалла" в районе Дир аз-Захрани на юге Ливана.

Во время войны Джаммуд курировал планы обстрелов израильского тыла и сил ЦАХАЛа, а в последнее время занимался попытками восстановления террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в этом районе.

Террористическая деятельность Мохаммада Али Джаммула представляла собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном.

Израиль
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