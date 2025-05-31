ВВС ЦАХАЛа ликвидировали командира "Хизбаллы", курировавшего ракетные обстрелы

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали террориста Мeхаммада Али Джамуля, командира ракетно-артиллерийского подразделения террористической организации "Хизбалла" в районе Дир аз-Захрани на юге Ливана.

Во время войны Джаммуд курировал планы обстрелов израильского тыла и сил ЦАХАЛа, а в последнее время занимался попытками восстановления террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в этом районе.

Террористическая деятельность Мохаммада Али Джаммула представляла собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном.