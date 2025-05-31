Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 31 мая, температура повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Днем ожидается усиление северного ветра на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 18-27, в Хайфе – 19-27, в Эйлате – 24-33, в Беэр-Шеве – 18-33, в Мицпе-Рамоне – 19-32, на побережье Мертвого моря – 26-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-27, в Ариэле – 18-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-28, на Голанских высотах – 18-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн – 50-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 20 км/ч).

В воскресенье-понедельник жара спадет. Во вторник – температура без существенных изменений, малооблачно.