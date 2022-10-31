Главный раввин Украины подверг резкой критике голосование Украины в ООН против Израиля. Текст обращения

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман направил открытое письмо министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, в котором подверг критике то, как украинские представители голосуют в ООН по антиизраильским "ядерным" резолюциям.

Текст обращения главного раввина Украины

"Последние месяцы Президент Украины, Глава его Офиса и МИД Украины прилагают большие усилия, чтобы увеличить поддержку Украины со стороны Государства Израиль, включая военную и гуманитарную помощь. Находясь в эти дни в Израиле, я как главный раввин Украины пытаюсь привлечь политические круги и гражданское сообщество Израиля для усиления поддержки Украины. Большинство еврейского народа по всему миру и граждан Израиля, которые очень хорошо знают цену мира и безопасности, поддерживают Украину и помогают ей в это сложное время. Но в то же время, когда я объясняю на высшем уровне Израиля потребности Украины для защиты от агрессии, когда посол Украины Евгений Корнийчук просит правительство Израиля о военной помощи, мы получаем печальную новость с Генеральной Ассамблеи ООН. Украина там проголосовала за резолюцию, требующую "ядерного разоружения Израиля". Та самая Украина, которая отдала свое ядерное оружие в 1994 году под "международные гарантии" и получила нападение России в 2022 году. Я думаю, что такое голосование Украины в ООН – страшная ошибка, которая перечеркнет месяцы и годы сотрудничества, поддержки и переговоров. Она может разрушить усилия всех тех, кто так усердно работал над расширением помощи Украине в Израиле. В Израиле такое голосование Украины уже воспринимают как недружественный акт и даже как удар в спину – и именно в то время, когда Украина так нуждается в израильской военной и другой помощи. Если бы Украина хотя бы воздержалась в ООН во время голосования по этой резолюции, такой шаг Украины был бы воспринят в Иерусалиме иначе – как дружественный жест. Возможно, мое обращение станет аргументом для пересмотра позиций Украины по поводу Израиля перед будущими голосованиями в ООН".

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Голосование в ООН по "безъядерному Ближнему Востоку". 28.10.2022

В воскресенье, 30 октября, одной из самых обсуждаемых русскоязычными израильтянами тем в социальных сетях стали результаты голосования в Первом комитете по ежегодной резолюции Генеральной ассамблеи ООН о "Риске распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке". Голосование состоялось в пятницу, 28 октября, по времени Нью-Йорка (в субботу – по времени Израиля).

По сути эта резолюция направлена исключительно против Израиля, так как, согласно зарубежным источникам, именно Израиль на сегодняшний день является единственным государством Ближнего Востока, обладающим ядерным оружием. Израиль этого официально никогда не признавал.

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В резолюции ГА ООН отмечается, что Израиль – единственная страна на Ближнем Востоке и одна из немногих среди 193 государств – членов ООН, которая не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). При этом подчеркивается "важность присоединения Израиля к ДНЯО и постановки всех его ядерных объектов под всеобъемлющие международные гарантии в области атомной энергии для достижения всеобщего присоединения к Договору на Ближнем Востоке".

Против этой резолюции проголосовали всего пять стран: США, Канада, Микронезия, Палау и Израиль. Воздержались 24 страны: Австралия, Албания, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Индия, Италия, Камерун, Кот д'Ивуар, Латвия, Литва, Люксембург, Монако, Нидерланды, Папуа-Новая Гвинея, Польша, Румыния, Франция, Хорватия, Чехия, Эстония. Еще десять стран в голосовании не участвовали. При этом 152 государства проголосовали за эту резолюцию, в их числе такие страны Европы, как Австрия, Босния, Болгария, Греция, Ирландия, Исландия, Испания, Кипр, Лихтенштейн, Мальта, Норвегия, Португалия, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швеция, Швейцария. Также за эту резолюцию голосовали большинство стран бывшего СССР (за исключением входящих в ЕС стран Балтии), включая Россию, Беларусь и Украину. Естественно, поддержали эту резолюцию Иран, Сирия и другие мусульманские страны Ближнего Востока, включая государства, которые в последние годы урегулировали отношения с Израилем.

Многие израильтяне возмущены тем, что Украина голосует по данному вопросу солидарно с Россией, развязавшей полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, и с Ираном, который поставляет России оружие, применяемое против украинцев. При этом Киев добивается от Израиля не только гуманитарной, но и военной помощи.

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Следует отметить, что Украина всегда по данной резолюции голосовала "за", как и подавляющее большинство других безъядерных государств. Однако в Израиле ожидали, что на фоне войны с Россией и дискуссии о возможном усилении помощи Украине со стороны Израиля подход к этому вопросу в Киеве будет изменен. Тем более, что нынешняя война стала возможной в том числе потому, что Украина, в отличие от России, не обладает ядерным оружием.

28 октября Первый комитет ГА ООН также одобрил 170 голосами, включая Иран, призыв к созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке. Израиль был единственной страной, которая выступила против текста. Воздержались четыре страны: США, Камерон, Коморские Острова и Танзания. На это голосование в соцсетях особого внимания не обратили.