На шоссе 551 возле Кирьят-Шломо столкнулись два автомобиля: женщина в тяжелом состоянии
время публикации: 31 октября 2024 г., 17:34 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 17:34
Серьезное ДТП произошло на шоссе 551 возле Кьрьят-Шломо, где столкнулись два автомобиля. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон сообщение об инциденте поступило в 16:11.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь троим пострадавшим: женщина в возрасте около 65 лет получила множественные травмы, она находится в тяжелом состоянии.
68-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, еще один человек ранен легко. Пострадавшие были отправлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.
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