На шоссе 551 возле Кирьят-Шломо столкнулись два автомобиля: женщина в тяжелом состоянии

Серьезное ДТП произошло на шоссе 551 возле Кьрьят-Шломо, где столкнулись два автомобиля. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон сообщение об инциденте поступило в 16:11.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь троим пострадавшим: женщина в возрасте около 65 лет получила множественные травмы, она находится в тяжелом состоянии.

68-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, еще один человек ранен легко. Пострадавшие были отправлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.