Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 31.10.2024: удары по целям на севере, в центре и на юге сектора

В ночь на 31 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа действуют на всей территории сектора.

На севере сектора: ВВС и артиллерия ЦАХАЛа наносили удары по целям в Джабалии и Байт-Лахии; были обстреляны цели на территории Индонезийской больницы.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Нусейрате.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Избат ан-Нада к югу от района Мауаси в Рафахе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 31 октября.

Около полуночи министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) сообщало, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в Байт-Лахии погибли не менее 13 человек.