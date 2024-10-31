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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 31.10.2024: удары по целям на севере, в центре и на юге сектора

время публикации: 31 октября 2024 г., 06:14 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 06:21
Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 31.10.2024: удары по целям на севере, в центре и на юге сектора
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 31 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа действуют на всей территории сектора.

На севере сектора: ВВС и артиллерия ЦАХАЛа наносили удары по целям в Джабалии и Байт-Лахии; были обстреляны цели на территории Индонезийской больницы.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Нусейрате.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Избат ан-Нада к югу от района Мауаси в Рафахе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 31 октября.

Около полуночи министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) сообщало, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в Байт-Лахии погибли не менее 13 человек.

Израиль
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