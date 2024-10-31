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Израиль

ЦАХАЛ атакует в Ливане: уничтожен командир противотанкового подразделения "Хизбаллы". Видео

время публикации: 31 октября 2024 г., 08:20 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 08:34
ЦАХАЛ атакует в Ливане: уничтожен командир противотанкового подразделения "Хизбаллы". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ за последние сутки атаковал около 100 целей на территории Ливана. Были ликвидированы десятки террористов "Хизбаллы", в их числе Мухаммад Халиль Алиян – командир противотанкового подразделения в районе Хаджира, на юге страны.

Удары наносились по хранилищам топлива, зданиям военного назначения, штабам, складам боеприпасов, наблюдательным пунктам и ракетным установкам.

В районе Мазрат аль-Гудия, к северо-востоку от Тиры, на юге Ливана.

Силы 91-й и 146-й дивизий продолжают действовать в южных приграничных районах Ливана, уничтожая террористов и разрушая инфраструктуру "Хизбаллы".

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