ЦАХАЛ атакует в Ливане: уничтожен командир противотанкового подразделения "Хизбаллы". Видео
время публикации: 31 октября 2024 г., 08:20 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 08:34
ЦАХАЛ за последние сутки атаковал около 100 целей на территории Ливана. Были ликвидированы десятки террористов "Хизбаллы", в их числе Мухаммад Халиль Алиян – командир противотанкового подразделения в районе Хаджира, на юге страны.
Удары наносились по хранилищам топлива, зданиям военного назначения, штабам, складам боеприпасов, наблюдательным пунктам и ракетным установкам.
В районе Мазрат аль-Гудия, к северо-востоку от Тиры, на юге Ливана.
Силы 91-й и 146-й дивизий продолжают действовать в южных приграничных районах Ливана, уничтожая террористов и разрушая инфраструктуру "Хизбаллы".