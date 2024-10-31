Иракские боевики заявили, что атаковали "важную цель" в Израиле

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила, что вечером 31 октября атаковала "жизненно важную цель" на севере Израиля с помощью беспилотников.

В 21:22 пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об успешном перехвате двух беспилотников, летевших с востока. Цели были сбиты до того, как пересекли границу Израиля.