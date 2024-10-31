Иракские боевики заявили, что атаковали "важную цель" в Израиле
время публикации: 31 октября 2024 г., 23:25 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 23:27
Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила, что вечером 31 октября атаковала "жизненно важную цель" на севере Израиля с помощью беспилотников.
В 21:22 пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об успешном перехвате двух беспилотников, летевших с востока. Цели были сбиты до того, как пересекли границу Израиля.
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