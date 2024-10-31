"Насралла мне ближе". Ультраортодоксы-радикалы устроили акцию протеста около военкомата в Иерусалиме

Сотни ультраортодоксов устроили демонстрацию протеста возле военкомата на улице РАШИ в Иерусалиме. Митинговавшие перекрывали улицу, препятствуя проезду транспорта.

Полиция сообщает, что участники акции бросали бутылки и камни, скандируя "нацисты", "Гитлер". Один из участников кричал: "Когда они убили Хасана Насраллу, мне было жаль, потому что он был мне ближе, чем вы, он верующий, а вы неверующие".

Несколько участников акции были задержаны за нарушение порядка.

В ходе столкновений около военкомата был легко ранен один из сотрудников полиции.