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Израиль

"Насралла мне ближе". Ультраортодоксы-радикалы устроили акцию протеста около военкомата в Иерусалиме

время публикации: 31 октября 2024 г., 11:43 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 11:58
"Насралла мне ближе". Ультраортодоксы-радикалы устроили акцию протеста около военкомата в Иерусалиме
Пресс-служба полиции Израиля
"Насралла мне ближе". Ультраортодоксы-радикалы устроили акцию протеста около военкомата в Иерусалиме
Пресс-служба полиции Израиля

Сотни ультраортодоксов устроили демонстрацию протеста возле военкомата на улице РАШИ в Иерусалиме. Митинговавшие перекрывали улицу, препятствуя проезду транспорта.

Полиция сообщает, что участники акции бросали бутылки и камни, скандируя "нацисты", "Гитлер". Один из участников кричал: "Когда они убили Хасана Насраллу, мне было жаль, потому что он был мне ближе, чем вы, он верующий, а вы неверующие".

Несколько участников акции были задержаны за нарушение порядка.

В ходе столкновений около военкомата был легко ранен один из сотрудников полиции.

Израиль
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