Ракетный обстрел Метулы: не менее пяти погибших

В результате ракетного обстрела Метулы погибли не менее пяти человек. Еще один раненый в критическом состоянии, сообщает местный совет Метулы.

В 11:38 прозвучала тревога в Метуле. ЦАХАЛ вскоре сообщил, что из Ливана были выпущены две ракеты, которые упали на открытой местности. Однако позже местные власти сообщили о жертвах.

Судя по имеющимся данным, ракеты разорвались в районе сельскохозяйственных угодий. Погибли фермер-израильтянин и четверо иностранных рабочих. Еще один рабочий получил крайне тяжелое ранение, в критическом состоянии он доставлен в больницу.

В 12:21-12:23 31 октября тревога "Цева адом" прозвучала в Кармиэле и во многих других населенных пунктах Центральной и Верхней Галилеи. ЦАХАЛ сообщает, что из Ливана были выпущены около 30 ракет. Некоторые из них были перехвачены, другие упали на открытой местности. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает об одном пострадавшем, который получил легкие травмы по пути в убежище.