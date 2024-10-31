Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 31 октября, температура существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются дожди, возможно с грозами, на северо-востоке страны, севере и в горных районах центра страны.

В Иерусалиме – 14-21 градусов, в Тель-Авиве – 17-24, в Хайфе – 18-23, в Эйлате – 19-28, в Беэр-Шеве – 16-24, в Мицпе-Рамоне – 15-22, на побережье Мертвого моря – 21-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-24, в Ариэле – 16-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-26, на Голанских высотах – 16-24.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 30-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В пятницу температура повысится, местами дожди. В субботу – без существенных изменений, дожди. В воскресенье – малооблачно.