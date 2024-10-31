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Израиль

Сигналы тревоги на севере Израиля. ЦАХАЛ сообщил об успешном перехвате БПЛА

время публикации: 31 октября 2024 г., 21:24 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 21:51
Сигналы тревоги звучат в пригородах Хайфы в связи с угрозой атаки БПЛА
Фото NEWSru.co.il

В 21:21 - 21:25 была активирована система раннего предупреждения в связи с угрозой атаки беспилотников в районе Хайфского залива и других районов на севере Израиля.

Сирены прозвучали Кирьят-Бялике, Кирьят Ата, Афеке, Шаар а-Амаким, Кирьят-Тивоне.

Пресс-служба Армии обороны Израиля в 21:36 сообщила, что был зафиксировано проникновение нескольких беспилотных аппаратов с территории Ливана. Они находятся под наблюдением. "Инцидент еще не завершен", - говорится в сообщении.

В 21:45 жители районов, в которых была активирована система предупреждения, получили сообщение от Управления тылом о том, что можно покинуть укрытия.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об успешном перехвате беспилотника, запущенного из Ливана.

Израиль
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