Сигналы тревоги на севере Израиля. ЦАХАЛ сообщил об успешном перехвате БПЛА
время публикации: 31 октября 2024 г., 21:24 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 21:51
В 21:21 - 21:25 была активирована система раннего предупреждения в связи с угрозой атаки беспилотников в районе Хайфского залива и других районов на севере Израиля.
Сирены прозвучали Кирьят-Бялике, Кирьят Ата, Афеке, Шаар а-Амаким, Кирьят-Тивоне.
Пресс-служба Армии обороны Израиля в 21:36 сообщила, что был зафиксировано проникновение нескольких беспилотных аппаратов с территории Ливана. Они находятся под наблюдением. "Инцидент еще не завершен", - говорится в сообщении.
В 21:45 жители районов, в которых была активирована система предупреждения, получили сообщение от Управления тылом о том, что можно покинуть укрытия.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об успешном перехвате беспилотника, запущенного из Ливана.