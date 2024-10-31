"Палестинские борцы за свободу". Скандальное выступление издателя "Гаарец" и реакции

Выступление издателя газеты "Гаарец" Амоса Шокена на мероприятии в Лондоне вызвало крайне острые реакции. Помимо прочего, звучат призывы разорвать контракты по рекламе с "Гаарец".

Фрагмент выступления Шокена был опубликован накануне вечером журналистом 14-го телеканала Ишаем Фридманом.

В своем выступлении, организованном "Новым израильским фондом" и газетой "Гаарец", Шокен заявил буквально следующее: "Правительство Израиля готово установить жестокий режим апартеида в отношении палестинского населения. Правительство игнорирует высокую цену, которую обе стороны платят за защиту поселений, в то время как оно сражается с палестинскими борцами за свободу, которых Израиль называет террористами. В определенной степени то, что происходит сейчас на оккупированных территориях и частично в Газе – это вторая "накба". Должно быть создано палестинское государство, и с моей точки зрения, единственный путь добиться этого – наложить санкции на государство Израиль, на его лидеров, противящихся этому пути, и на поселенцев".

После того, как эти слова были опубликованы, несколько журналистов обратились к Амосу Шокену за разъяснениями. В частности, журналист Ишай Фридман спросил, считает ли Шокен боевиков "Нухбы", совершивших нападение 7 октября 2023 года, "борцами за свободу". Шокен ответил, что он все сказал, и ему добавить нечего.

Министр связи Шломо Караи потребовал немедленно прекратить каки-либо контакты государства с газетой "Гаарец". В частности, Караи потребовал отменить подписку на издание всех госслужащих, а также разорвать договор "Гаарец" с государственным бюро по рекламе (ЛАПАМ).

Сообщается также, что министерство внутренних дел распорядилось полностью прекратить рекламу в "Гаарец". Позднее об аналогичном шаге объявило министерство диаспоры.

Группа депутатов, входящих в состав финансовой комиссии Кнессета, обратились к главе комиссии Моше Гафни с требованием принять решение о расторжении контракта ЛАПАМ с газетой "Гаарец".