"Кризис Галанта": Нетаниягу принял решение не принимать решение

3 апреля приближенные премьер-министра Биньямина Нетаниягу объявили, что глава правительства не намерен заниматься кризисом вокруг поста министра обороны в ближайшее время. "В связи с развитием ситуации в сфере безопасности премьер-министр займется вопросом министра обороны позже", – говорят в окружении главы правительства.

Напомним, что вечером 26 марта премьер-министр объявил о решении уволить с должности министра обороны Йоава Галанта. Нетаниягу объявил об этом после выступления Галанта против продвижения юридической реформы. Несмотря на объявленное решение, Нетаниягу не направил министру обороны официальное письмо об увольнении. В последние дни шли переговоры при посредничестве главы ШАС Арье Дери. Приближенные Галанта заявляли, что он готов принести премьер-министру свои извинения за то, что сделал заявление в тот момент, когда Нетаниягу находился за границей, но не за содержание своей речи.

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Лидер оппозиционного блока "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил, что "именно из-за сложной ситуации в сфере безопасности Нетаниягу обязан немедленно объявить об отмене решения увольнять Галанта". "Безопасность Израиля – это не пробы на роль кинозвезды. Гражданам Израиля нужен министр обороны на полную ставку и немедленно", – заявил бывший министр обороны.

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Глава НДИ Авигдор Либерман заявил в свою очередь: "Нетаниягу продолжает игры. Он занят своим эго, в то время как ситуация в сфере безопасности осложняется. Вместо того, чтобы созвать заседание военно-политического кабинета и провести всестороннее обсуждение ситуации в сфере безопасности, он ведет постыдные переговоры о формулировке извинения со стороны Йоава Галанта".