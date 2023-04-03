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    В Израиле

    В Иерусалиме представлены украшения девочки, умершей два тысячелетия назад

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    В Иерусалиме представлены украшения девочки, умершей два тысячелетия назад
    Управление древностей Израиля     В Иерусалиме представлены украшения девочки, умершей два тысячелетия назад
    Управление древностей Израиля     В Иерусалиме представлены украшения девочки, умершей два тысячелетия назад
    Управление древностей Израиля     ВСЕ ФОТО

    На археологическом конгрессе, проводимом в эти дни Управлением древностей, будет впервые представлена находка, сделанная в Иерусалиме еще пять десятилетий назад – при раскопках погребальной пещеры римского периода, проводимых под руководством Яэль Адлер.

    В 1971 году ее группа проводила раскопки на горе Скопус к северо-востоку от Старого города. Археологи обнаружили свинцовый саркофаг, в котором находилось множество украшений: золотые серьги, заколка, ожерелье, бусины. Находка полувековой давности так и не стала достоянием общественности.

    Сейчас Управление древностей начинает новый проект, называющийся "Публикация долгов с прошлых раскопок". Он будет рассказывать об археологических находках, исследование которых не было доведено до конца, а результаты остались неопубликованными.

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    "Все это десятилетиями пылилось в архивных коробках. Артефакты необходимо найти и вернуть в научный оборот. Проект проливает новый свет на забытые археологические ценности, пример которых – исследованные нами золотые серьги", – говорит руководитель проекта доктор Айелет Даян.

    Д-р Даян, которая вместе с коллегами д-ром Айелет Грубер и д-ром Ювалем Барухом исследовала археологические артефакты, полагает, что драгоценности с именем римской богини Луны – детские. Девочки носили их еще при жизни и были с ними похоронены. Судя по всему, украшения служили амулетами.

    Подобная находка была сделана в 1975 году на Масличной горе. Тогда археологи нашли захоронение девочки с серьгами, ожерельем и заколкой. На ожерелье была надпись lunula, также отсылающая к богине Луны. Встречаются подобные могилы девочек на всей территории Римской империи.

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    "Население Иерусалима имперского периода, который тогда назывался Элия Капитолина, было довольно разношерстным. После изгнания евреев переселенцы прибывали сюда из разных концов империи. Очевидно, что они не спешили отказываться от привезенных с собой верований и обрядов", – говорят ученые.

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