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    В Израиле

    ХАМАС: израильский самолет сбил над Газой БПЛА-камикадзе "Шахаб"

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    ХАМАС: израильский самолет сбил над Газой БПЛА-камикадзе
    Attia Muhammed/Flash90     ХАМАС: израильский самолет сбил над Газой БПЛА-камикадзе
    Attia Muhammed/Flash90     ХАМАС: израильский самолет сбил над Газой БПЛА-камикадзе
    Attia Muhammed/Flash90     ВСЕ ФОТО

    Командование "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло террористической организации ХАМАС) объявило, что 3 апреля над сектором Газы израильский истребитель сбил БПЛА типа "Шахаб".

    "Бригады" заявляют, что в ответ "силы ПВО" ХАМАСа обстреляли израильский самолет ракетами "земля-воздух".

    Судя по сообщению "бригад", над Газой был сбит БПЛА-камикадзе "Шахаб", созданный инженерами ХАМАСа. Эти беспилотники демонстрировались в 2021-2022 годах.

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    Непонятно, был ли "Шахаб" запущен с целью атаковать какой-либо объект в Израиле, или это был тренировочный полет.

    В понедельник, 3 апреля, израильский истребитель перехватил над сектором Газы беспилотный самолет, летевший в сторону границы с Израилем. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что БПЛА отслеживался с момента взлета и не представлял реальной угрозы.

    Источники в секторе Газы передает, что беспилотник был сбит в южной части сектора, между Рафахом и Хан-Юнисом.

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    Телеграм-канал Abu Ali Express передает, что боевики попытались обстрелять израильский самолет из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2" (SAM-7). Судя по имеющейся информации, израильскому самолету ущерб причинен не был.

    Отметим, что похожий инцидент произошел 2 апреля на Голанских высотах. Но там БПЛА иранского производства перелетел через границу и был нейтрализован средствами радиоэлектронной борьбы.

    Боевики террористической организации ХАМАС в секторе Газы располагают беспилотными самолетами Ababil (A1 различной модификации), в том числе беспилотниками-"бомбардировщиками" Ababil A1B. Эти БПЛА иранской разработки, но были собраны в Газе. Есть в распоряжении боевиков ХАМАСа и другие беспилотники, в основном малоразмерные.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Апреля 2023
    Над сектором Газы сбит БПЛА
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