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    В Израиле

    Переговоры у президента: угрозы коалиции, разногласия в оппозиции

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    Переговоры у президента: угрозы коалиции, разногласия в оппозиции
    Yonatan Sindel/Flash90

    3 апреля в президентской канцелярии возобновляются переговоры между представителями коалиции и оппозиции по вопросам юридической реформы. Перед встречей участники рабочих групп "Еш Атид" и "Махане Мамлахти" провели консультацию с целью координации позиций.

    Главным спорным вопросом остается тема состава комиссии по выбору судей. Накануне телеканал "Кешет" сообщал, что одним из рассматриваемых предложений является увеличение представительства коалиции в комиссии по выбору судей. Не исключено, что коалиция получит право назначить одного судью за время каденции по своему усмотрению, а остальные будут назначены с согласия оппозиции и представителей судебной системы. Представители на переговорах готовы взвесить такую возможность при условии, что у коалиции не будет автоматического большинства, а также принцип назначения главы Верховного суда останется неизменным.

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    В оппозиции заявляют, что отказ от принципа, согласно которому глава Верховного суда назначается на основании стажа пребывания в этой инстанции, даст коалиции неограниченную возможность влиять на назначения судей мирового и окружного судов.

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    В партии "Авода" потребовали от представителей оппозиции на переговорах не соглашаться на компромиссы. "Такие шаги приведут к тому, что комиссия превратится из профессиональной в политическую, где будут царствовать сделки, трюки, и что в итоге нанесет сильнейший удар по независимости суда и по доверию общества к судебной системе", – говорится в заявлении партии.

    Глава НДИ Авигдор Либерман призвал представителей оппозиции прекратить переговоры. По словам Либермана, речь идет о спектакле, в котором оппозиция играет роль статистов и "фраеров".

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    Накануне министр транспорта Мири Регев ("Ликуд") заявила, что сразу после праздников возобновится процесс утверждения законов юридической реформы. "Премьер-министр очень четко сказал, что речь идет о замораживании процесса, а не о его отмене. Это замораживание имеет ясные сроки", – сказала Регев.

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    Глава ШАС Арье Дери заявил в интервью ультраоротодоксальному изданию "А-Мевасер", что оппозиция должна быть заинтересована в достижении соглашения. "Если соглашения добиться не удастся, коалиция проведет законы по реформе", – сказал глава ШАС.

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