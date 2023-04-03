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    В Израиле

    Обстрелян кибуц Маале-Гильбоа, повреждены несколько домов

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    Обстрелян кибуц Маале-Гильбоа, повреждены несколько домов
    AP Photo/Mahmoud Illean

    Вечером 3 апреля обстрелу подвергся кибуц Маале-Гильбоа, расположенный на территории регионального совета Эмек а-Мааянот, и находящийся всего в нескольких километрах от Бейт-Шеана. Жители этот район до сегодняшнего дня называли спокойным и безопасным.

    Кибуц подвергся обстрелу в часы, когда дети еще играют на улице. Насколько ситуация была опасной стало ясно только после того, когда при осмотре строений выяснилось, что пулями повреждены не менее четырех домов.

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    К счастью, никто из детей и взрослых не был ранен.

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    Жители домов, находящихся ближе всего к забору безопасности на границе с Палестинской автономией, говорят, что они видели террористов, которые на машине подъехали заграждению, открыли огонь, после чего скрылись. По их словам, стрелявшие ехали со стороны Дженина, а скрылись в деревне Джилабун.

    Кармела Менаше, корреспондент радиостанции "Кан Бет", отмечает, что от кибуца до линии соединения с автономией более километра.

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    Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военнослужащие территориальной бригады "Менаше", отвечающей за район, ведут розыск стрелявших.

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    Новостная служба медиакорпорации "Кан" передала, что боевики опубликовали в социальных сетях видео обстрела.

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