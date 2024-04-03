ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в южном Ливане. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что были нанесены удары по ракетной пусковой установке, военным строениям и террористической инфраструктурам "Хизбаллы" в южном Ливане.

Цели располагались в районах Кафр Хамам, Лийда, Инта, Айта аш-Шааб.

Для нанесения ударов были задействованы авиация и артиллерия.

В сообщении ЦАХАЛа подтверждается обстрел израильских позиций в районе горы Дов и других районах на севере Израиля. Жертв нет.