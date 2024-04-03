Несмотря на протесты, Кнессет уходит на каникулы на полтора месяца

7 апреля завершается зимняя сессия Кнессета, и депутаты парламента отправляются на каникулы. Парламентская деятельность возобновится 19 мая.

Уходу Кнессета на каникулы предшествовали многочисленные акции протеста и подачи петиций с требованием отменить или сократить период парламентских каникул в связи с войной и пребыванием израильтян в руках ХАМАСа.

Открывая последнее перед каникулами пленарное заседание парламента, спикер Кнессета Амир Охана подверг критике акции протеста, проходившие накануне в Иерусалиме. "В эти дни особенно важно воздерживаться от каких-либо действий, вносящих раскол в наш народ. Это более всего доставляет радость врагам", – сказал Охана. Он призвал правоохранительные органы принять жесткие меры против нарушителей закона.

В оппозиции высказали возмущение не только тем фактом, что Кнессет уходит на каникулы, но и тем, что спикер парламента отклонил их требование провести в последний день специальное заседание при участии премьер-министра. Оппозиционные фракции собрали 40 подписей, необходимых для поведения пленарного заседания с участием премьер-министра, однако Охана отказался его проводить, сославшись на то, что повестка дня переполнена. В оппозиции утверждают, что в полномочия спикера входит и право изменять повестку дня пленарных заседаний.

В коалиции, со своей стороны, отвергают критику в их адрес по поводу ухода на каникулы в дни войны. Депутат Ицхак Пиндрус ("Яадут а-Тора") заявил, что "парламентская работа, связанная с ведением войны и попытками освободить похищенных, будет продолжаться и в дни каникул".