Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 3 апреля, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной. Малооблачно. В низинах местами туман.

В Иерусалиме – 19-26 градусов, в Тель-Авиве – 17-25, в Хайфе – 18-23, в Эйлате – 24-36, в Беэр-Шеве – 15-31, в Мицпе-Рамоне – 18-25, на побережье Мертвого моря – 23-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-22, в Ариэле – 18-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-32, на Голанских высотах – 18-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20-21 градусов, высота волн – 20-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

В четверг-субботу ожидается постепенное понижение температуры.