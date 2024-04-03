Сдерот подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы

В 23:01 в Сдероте и населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.

Муниципалитет Сдерота сообщил, что был зафиксирован запуск двух ракет, одна из которых была перехвачена "Железным куполом", другая упала на незастроенной местности за пределом города. Нет сообщений о раненых или причиненном ущербе.

Это третий ракетный обстрел из сектора Газы за сегодняшний день.