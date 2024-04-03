x
03 апреля 2024
|
последняя новость: 23:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 апреля 2024
|
03 апреля 2024
|
последняя новость: 23:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сдерот подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы

время публикации: 03 апреля 2024 г., 23:02 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 23:08
Сигнал тревоги в Сдероте и окрестностях
Atia Mohammed/Flash90

В 23:01 в Сдероте и населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.

Муниципалитет Сдерота сообщил, что был зафиксирован запуск двух ракет, одна из которых была перехвачена "Железным куполом", другая упала на незастроенной местности за пределом города. Нет сообщений о раненых или причиненном ущербе.

Это третий ракетный обстрел из сектора Газы за сегодняшний день.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 апреля 2024

180-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 апреля 2024

Сигнал тревоги вновь прозвучал на границе с Газой
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 апреля 2024

Тревога "Цева адом" в районе Кисуфим, обстрел из Газы