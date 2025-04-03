Полиция просит помощи в розыске четырех учащихся школы-интерната в Бней-Браке

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске четырех учащихся школы-интерната "Ахузат Сара" в Бней-Браке: 11-летнего Элии Давидяна, 11-летнего Нехорая Кармели, 14-летней Эфрат Элмалем, 11-летней Ноа Омер.

В сообщении полиции указывается, что дети вышли из интернета, находящегося на улице Рава Калишера в Бней-Браке во второй половине дня,с тех пор их местонахождение неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших детей, просят позвонить в полицию по телефону 100.