ЦАХАЛ сообщил о бое на юге Сирии. Потерь нет
время публикации: 03 апреля 2025 г., 07:38 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 08:05
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что силы 474 бригады, действовавшие в районе деревни Тасиль на юге Сирии с целью уничтожения запасов оружия, были атакованы группой вооруженных лиц.
Ответным огнем с земли и с воздуха несколько нападавших были убиты. Среди израильских военных пострадавших нет.
В ходе операции было конфисковано оружие и уничтожена инфраструктура террора.