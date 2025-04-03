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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о бое на юге Сирии. Потерь нет

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
ЦАХАЛ
время публикации: 03 апреля 2025 г., 07:38 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 08:05
ЦАХАЛ сообщил о бое на юге Сирии. Потерь нет
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что силы 474 бригады, действовавшие в районе деревни Тасиль на юге Сирии с целью уничтожения запасов оружия, были атакованы группой вооруженных лиц.

Ответным огнем с земли и с воздуха несколько нападавших были убиты. Среди израильских военных пострадавших нет.

В ходе операции было конфисковано оружие и уничтожена инфраструктура террора.

Израиль
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