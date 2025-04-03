ЦАХАЛ сообщил о бое на юге Сирии. Потерь нет

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что силы 474 бригады, действовавшие в районе деревни Тасиль на юге Сирии с целью уничтожения запасов оружия, были атакованы группой вооруженных лиц.

Ответным огнем с земли и с воздуха несколько нападавших были убиты. Среди израильских военных пострадавших нет.

В ходе операции было конфисковано оружие и уничтожена инфраструктура террора.