Трещина в праворелигиозном блоке, споры на правом и левом флангах. Партии готовятся к праймериз

Глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу проводит встречи с лидерами блока "Яадут а-Тора". Накануне состоялась его встреча с главой блока Моше Гафни, а в ближайшие дни он побеседует с духовными лидерами "Дегель а-Тора" и "Агудат Исраэль".

Встречи проходят на фоне напряженности, возникшей между "Ликудом" и ультраортодоксами в связи с высказываниями главы "Яадут а-Тора" Моше Гафни. Он несколько раз упоминал свои корректные отношения с главой "Еш Атид" Яиром Лапидом, намекал на возможность создания коалиции с Бени Ганцем и делал другие заявления, которые вызвали раздражение в "Ликуде". Депутат Мири Регев в интервью "Кикар а-Шабат" сказала: "Будет лучше, если Гафни прекратит так много болтать, его высказывания причиняют ущерб правому блоку".

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Гафни не остался в долгу. "Регев не очень понимает, о чем говорит, и будет лучше, если она

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перестанет так много болтать", – сказал он.

В "Ликуде" опасаются, что если после выборов у Нетаниягу не будет возможности сформировать коалицию, ультраортодоксы начнут активно действовать, пытаясь спровоцировать смену лидера в "Ликуде" или формирование коалиции, в которой Ганц будет первым, а Нетаниягу – вторым.

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Эта напряженность привела к конфликту между Гафни и главой ШАС Арье Дери. Лидер сефардов заявил, выступая на конференции "Гуш-Катиф", что он гарантирует "Ликуду" поддержку со стороны "Яадут а-Тора". Это заявление вызвало резкое недовольство со стороны Гафни. "Пусть Дери занимается делами своей партии и оставит этот покровительственный тон", – сказал он.

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Ультраортодоксальный журналист Шмуэль Кармарски заявил в интервью "Кан РЭКА", что позиции Гафни в партии заметно пошатнулись, так как не только в "Агудат Исраэль", где однозначно выступают исключительно за союз с Нетаниягу, но и в его собственной партии многие недовольны намеками о возможности союза с другими блоками.

Продолжаются переговоры между "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит" о формировании единого списка. В настоящий момент спорным вопросом, препятствующим подписание соглашения, является седьмое место в предвыборном списке. Согласно предварительной договоренности, на место должен быть назначен представитель "Оцма Иегудит", однако Смотрич предложил кооптировать на это место в список бывшего замглавы МАХАШ Моше Сааду. Итамар Бен-Гвир возражает. Не исключено, что инициатива Смотрича – это попытка изменить соглашение с Бен-Гвиром. В "Ционут Датит" критиковали Смотрича за то, что он был слишком "щедр" с Бен-Гвиром, предложив ему второе, пятое, седьмое и девятое места в первой десятке. На еще одно место должен быть кооптирован приемлемый для обоих лидеров кандидат.

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На левом фланге также продолжается подготовка к праймериз. Особо острая борьба развернулась в МЕРЕЦ, где Яир Голан обвинил аппарат партии в использовании ресурсов на поддержку Заавы Гальон. Как сообщалось накануне, между Гальон и Голаном идет словесная война. Заава Гальон объявила, что Яир Голан не отражает ценности МЕРЕЦ. "Он исповедует трампистский стиль. Я представляю прогрессивные ценности. Тот, кто говорит, что я – человек прошлого – мизогин и эйджист", – заявила Гальон. В свою очередь, Яир Голан заявил в интервью радиостанции 103FM, что партию должны возглавлять люди, которые способны использовать язык, привлекающий, а не отталкивающий избирателей.

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