adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
21 - 30°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
30 - 41°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.685 ₪ 4.030 ₪
Иерусалим:
21 - 30°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
30 - 41°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    БАГАЦ не принял решение по "хок нивцарут"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    БАГАЦ не принял решение по
    Yonatan Sindel/Flash90

    Заседание Высшего суда справедливости, на котором рассматривались иски против закона о невозможности исполнения обязанностей главой правительства ("хок нивцарут"), завершилось без вынесения вердикта.

    Заседание транслировалось в прямом эфире.

    Иски были поданы Движением за чистоту власти и партией НДИ. Движение за чистоту власти представлял на суде адвокат Элиэзер Шрага. От НДИ в зале был депутат Одед Форер.

    adv_12 m_ar_1

    Несмотря на то, что речь идет о поправке к Основному закону, иск рассматривался узким составом из трех судей (председатель Верховного суда Эстер Хайют, заместитель председателя Узи Фогельман и судья Ицхак Амит). Судья Фогельман в самом начале заседания заявил, что БАГАЦ может обсуждать Основные законы только в расширенном составе.

    adv_13 incontent_1

    Представители истцов утверждали, что речь идет о персональном законе, и потому БАГАЦ может и должен его отменить, несмотря на то, что это поправка к Основному закону.

    Представитель юридического советника правительства, которая ранее заявила, что БАГАЦ должен отменить "хок нивцарут", объяснил на заседании это тем, что Кнессет 25-го созыва принял уже два персональных Основных закона, и эта практика должна быть пресечена. Кроме того, юрсоветник обвиняет Кнессет в том, что законодательный орган стал ресурсом для решения личных проблем главы правительства.

    adv_14 m_ar_2

    Представитель Кнессета заявил, что если в законе говорится о премьер-министре, то закон распространяется на всех премьер-министров, поэтому такой закон нельзя назвать полностью персональным.

    adv_15 incontent_2

    Адвокат главы правительства и вовсе утверждал, что закон не является персональным.

    Напомним, речь идет о законе, утвержденном в марте этого года. Согласно закону, объявить о неспособности премьер-министра исполнять обязанности смогут лишь сам премьер-министр или правительство при условии, что за это предложение проголосовали 75% министров. Кнессет может объявить премьер-министра неспособным исполнять обязанности большинством в 90 из 120 голосов. Законопроект продвигался коалицией несмотря на то, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара категорически высказывалась против него.

    adv_16 m_ar_3

    По словам юридического советника правительства, этот закон оставляет много прорех, которые могут привести к абсурдным ситуациям, когда премьер-министр по физическим или ментальным причинам не может исполнять свои обязанности, но его не отправляют в отставку по политическим причинам, а юридическая система этого права лишена.

    adv_17 incontent_3

    adv_18 rimma_dw_d
    adv_19 rimma_dw_m
    adv_20 article_video
    Ссылки по теме
    adv_21 ar_middle_wwh
    adv_22 ar_middle_yandex
    adv_23 ar_middle_mobile_yandex
    adv_24 ar_right_wwh
    adv_25 ar_right_1
    adv_26 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    16:13 БАГАЦ не принял решение по "хок нивцарут"
    15:57 Арнольд Шварценеггер получит награду за борьбу против антисемитизма
    15:24 Разрешено к публикации: задержаны подозреваемые в убийстве мужчины в Яффо в 2021 году
    13:28 В больнице "Шиба" умер бывший военнослужащий Бар Калаф, совершивший акт самосожжения
    12:58 Умерла народная артистка России Ирина Мирошниченко
    12:57 Президент Ирана направил лидеру ОАЭ приглашение в Тегеран
    12:04 Найдено тело Виталия Пашкуро, ранее объявленного в розыск
    10:47 В больнице "Шиба" умер молодой мужчина, захлебнувшийся во время купания в бассейне
    adv_27 ar_right_2
    adv_28 ar_right_3
    adv_29 ar_right_4
    adv_30 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom