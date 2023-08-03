В больнице "Шиба" умер бывший военнослужащий Бар Калаф, совершивший акт самосожжения

В четверг, 3 августа, в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере от полученных ожогов умер 33-летний Бар Калаф, который совершил акт самосожжения после того, как министерство обороны отказалось признавать его инвалидом ЦАХАЛа.

1 августа Бар Калаф облился горючим веществом и поджег себя в ванной комнате одного из своих знакомых. Он был госпитализирован в критическом состоянии. Спустя два дня врачи констатировали его смерть.

По данным министерства обороны, Бар Калаф проходил военную службу с 2008 по 2011 год. После службы он обращался с просьбой о признании его инвалидом ЦАХАЛа, была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что мужчина страдает психическим заболеванием, которое, как сочли в комиссии, не связано со службой в армии. Врачи, работавшие с ним последние полтора года, также не обнаружили посттравматического синдрома.

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Бывшие сослуживцы Бара Калафа говорят о том, что в армии он не проявлял никаких признаков душевного расстройства. Но, по их мнению, служба в ЦАХАЛа и участие в боевых операциях могли стать причиной для дальнейших проблем со здоровьем.