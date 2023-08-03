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    В Израиле

    Раввины призвали бойкотировать компанию "Штраус", активисты движения протеста просят ее поддержать

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    Раввины призвали бойкотировать продукцию
    Yonatan Sindel/Flash90

    После того, как адвокат Ари Шамай в эфире программы "Патриоты" призвал освободить из тюрьмы Игаля Амира, компания "Штраус" объявила, что больше не будет размещать рекламу на телеканале, на котором выходит программа.

    В ответ на это десятки раввинов движения "Ционут Датит" опубликовали письмо, в котором призвали к бойкоту товаров компании "Штраус". "Мы потрясены решением руководства компании "Штраус" использовать свою политическую силу для навязывания своей политической повестки широкой общественности в Израиле", – говорится в письме. Раввины так же добавили: "Решение бойкотировать 14-й телеканал напоминает всем нам темные времена коммунистической России. Мы не можем оставаться в стороне и хотим объявить, что с сегодняшнего дня наши йешивы и образовательные учреждения не будут закупать продукты у компаний, которые бойкотируют широкие слои общества, нанося ущерб свободе слова и единству народа".

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    По информации Walla News , гендиректор компании "Штраус" Шай Бабад готовится опубликовать открытое письмо, в котором объясняет решение не рекламироваться на 14-м телеканале. Он говорит об оскорбительном отношении телеканала к различным группам населения на фоне общественного дискуса о юридической реформе. Он также обвиняет телеканал в сознательном искажении ситуации с рекламой. По его словам, 14-й телеканал пытается создать у зрителей ложное впечатление, что компания "Штраус" своим отказом размещать рекламу бойкотирует определенную часть публики.

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    Компанию "Штраус" поддержали лидеры протестного движения. Активисты объединения "Коах Каплан" распространили заявление, в котором говорится, что группа раввинов, призвавшая к бойкоту компании, стремится "превратить Израиль в мессианскую диктатуру, гибрид Ирана и Турции". "Коах Каплан" призвал израильтян покупать продукцию "Штрауса", и выступать в защиту всех компаний, которые придерживаются либерально-демократических ценностей.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 31 Июля 2023
    Компания "Штраус" объявила об отзыве своей рекламы из эфира 14-го канала ИТВ
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