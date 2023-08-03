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    В Израиле

    В древней Уше найден осколок "волшебного зеркала"

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    В древней Уше найден осколок
    Управление древностей Израиля/עינת עמבר-ערמון     В древней Уше найден осколок
    Управление древностей Израиля/עינת עמבר-ערמון     В древней Уше найден осколок
    Управление древностей Израиля/קלרה עמית     ВСЕ ФОТО

    Школьница из Кирьят-Моцкина Авив Вайцман участвовавшая в археологических раскопках в древнем городе Уша, недалеко от Кирьят-Аты, обнаружила фрагмент античного амулета – "волшебного зеркала" византийской эпохи. Находке около 1500 лет.

    17-летняя Авив принимает участие в проекте молодых инструкторов ШЕЛАХ – школьного предмета по изучению Израиля, объединяющего географию, историю и природоведение. Один из этапов этого проекта – маршрут "на выживание" от Мерона до Хермона длиной 90 километров.

    Однако посещают школьники и исторические объекты, расположенные не на самом маршруте, такие как Уша – древний город, где ведет раскопки Управление древностей. Работая внутри разрушенного дома, Вайцман увидела фрагмент глиняного предмета.

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    Как рассказывает доктор Навит Попович, куратор Античной эпохи в Управлении древностей, находка – часть амулета. К ней крепилась отражающая поверхность. По поверью, такое зеркало отпугивало нечистую силу – демоны пугались собственного отражения и убегали.

    "Эта находка подтверждает двойную важность взаимодействия Управления с отделом ШЕЛАХ министерства просвещения. Оно приводит к новым находкам, а старшеклассники своими руками прикасаются к корням", – заявляет координатор проекта Саар Ганор.

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