Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 3 августа: интенсивность боевых действий невысокая

В ночь на 3 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, интенсивность боевых действий в секторе Газы невысокая. Удары наносились по целям на севере и в центре сектора.

На севере сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели в северной части побережья Газы

В центре сектора: бронетехника ЦАХАЛа обстреливала цели в районе "оси Нецарим"; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Аль-Бурейдже; артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в районе нового кладбища в Аль-Бурейдже.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 3 августа.