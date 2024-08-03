Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 3 августа: интенсивность боевых действий невысокая
время публикации: 03 августа 2024 г., 06:26 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 06:29
В ночь на 3 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.
Судя по имеющейся информации, интенсивность боевых действий в секторе Газы невысокая. Удары наносились по целям на севере и в центре сектора.
На севере сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели в северной части побережья Газы
В центре сектора: бронетехника ЦАХАЛа обстреливала цели в районе "оси Нецарим"; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Аль-Бурейдже; артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в районе нового кладбища в Аль-Бурейдже.
ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 3 августа.