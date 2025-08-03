Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 3 августа, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 25-29, в Эйлате – 29-40, в Беэр-Шеве – 23-33, в Мицпе-Рамоне – 21-33, на побережье Мертвого моря – 26-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 21-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-35, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 80-140 см. При купании следует соблюдать осторожность.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В понедельник-среду – без существенных изменений. В четверг-пятницу ожидается повышение температуры.