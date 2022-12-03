Впервые с операции "На заре": выпущенная из сектора Газы ракета разорвалась на территории Израиля

Пресс-служба Армии обороны Израиля передал, что сигнал тревоги о возможном ракетном обстреле был отправлен на мобильные телефоны людей, находящихся вне населенных пунктов на границе с сектором Газы.

Жители кибуца Нахаль-Оз сообщали, что слышали взрыв, характерный для падения ракеты.

Вскоре проверка подтвердила, что ракета, выпущенная из сектора Газы, разорвалась на территории Израиля на открытой местности.

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1 декабря Армия обороны Израиля повысила уровень готовности к вооруженному противостоянию на границе сектора Газы после того, как "Исламский джихад" выступил с угрозами обстрелять израильскую территорию.

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Израиль уведомил Египет и Катар, что в случае ракетного обстрела из Газы последует жесткая реакция ЦАХАЛа. Египет и Катар обратились к ХАМАСу, контролирующему сектор Газы, с настоятельной просьбой – сделать все возможное для предотвращения нового витка вооруженного конфликта. Судя по имеющимся данным, ХАМАС оказал давление на "Исламский джихад".

Угрозы "Исламского джихада" были связаны с тем, что в ночь на 1 декабря израильские военные провели широкомасштабную операцию в дервне Уади Буркин, на западной окраине Дженина, и ликвидировали лидеров "Дженинской бригады" – 26-летнего Мухаммада Аймана ас-Саади "Абу аль-Ямэна" и 27-летнего Наима Джамаля Зубайди.

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Мухаммад ас-Саади был самым влиятельным командиром в структурах "Исламского джихада" в северной Самарии. Наим Зубайди (кузен Захарии Зубайди) пришел в "Дженинские бригады" из "Батальонов мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ), более того – он был офицером в структурах служб безопасности Палестинской автономии. Оба они были ответственны за множество нападений на израильтян в последние годы.

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Утверждение "Исламского джихада" о том, что "Дженинские бригады" являются одним из подразделений "Бригад Аль-Кудса", не совсем верно. "Бригады" действительно в последнее время являются самой сильной военизированной группировкой в Дженине. Но, хотя "Исламский джихад" играет руководящую роль, среди лидеров "бригад" есть представители ФАТХа, ХАМАСа и других "фракций". Кроме того, "Дженинские бригады" тесно связаны с другими группировками – в том числе с группировкой "Арин аль-Асуд" ("Львиное логово"), действующей в Шхеме (южнее Дженина) и не подчиняющейся ни ФАТХу, ни "Исламскому джихаду".

Предыдущий обстрел израильской территории был осуществлен около месяца назад. Тогда одна ракета была перехвачена системой ПРО "Железный купол" и три ракеты разорвались на территории сектора Газы.

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Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2022 годы

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(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2022-й год.

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Декабрь. 1 ракета. Погибших и раненых нет.

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Ноябрь. 4 ракеты, 2 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

Август. 480 ракет. Около 200 были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Погибших нет, двое раненых.

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Июль. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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Июнь. 1 ракета. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

Май. Обстрелов не было.

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Апрель. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

Январь-март. Обстрелов не было.

2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

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2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

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2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

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2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

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2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

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2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

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2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.