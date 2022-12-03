Разрешено к публикации: задержан житель Лода, похитивший двух подростков

Разрешено к публикации: полиция задержала 50-летнего жителя Лода, подозреваемого в том, что он похитил и в течение трех дней удерживал в бомбоубежище двух 14-летних подростков, не давая им ни еды, ни воды.

Подростки сумели позвонить в диспетчерскую службу полиции, использовав телефон подозреваемого, когда он пришел, чтобы проверить, в каком состоянии они находятся.

Полицейским удалось быстро установить место, где содержались похищенные. Чтобы открыть дверь, потребовалась помощь пожарных. В результате проведенной операции несовершеннолетние были спасены, а похититель задержан.

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О мотивах, которыми он руководствовался, похищая подростков, не сообщается; предположительно, задержанный незаконно использовал труд несовершеннолетних. Полиция намерена просить суд о продлении его содержания под стражей.

В сообщении пресс-службы полиции расследование по этому делу названо шокирующим.